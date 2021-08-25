До конца года на ремонт лифтов в Петербурге потратят 3,7 млрд рублей

За весь календарный 2021 год в Петербурге, согласно плану городского правительства, должны капитально отремонтировать 1176 лифтов, на что из регионального бюджета выделили 3,7 млрд рублей, передает пресс-служба Смольного.

"Город вкладывает значительные средства в капитальный ремонт лифтов. Мы постепенно увеличиваем темпы ремонта, меняем устаревшее оборудование на более современное, надежное и экономичное. От этого зависит комфорт и безопасность петербуржцев", - приводится комментарий губернатора Александра Беглова.

Для сравнения указываются данные предыдущих лет, из которых следует, что объемы работ растут: в 2019 году установили 847 новых лифтов, а годом спустя - уже 989. Что касается капремонта лифтов, то с 2014 по 2020 годы включительно годы потратил на эту цель свыше 22 млрд рублей, а работы коснулись более 9 тысяч лифтов.