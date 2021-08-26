Глава ВОЗ призвал в течение ближайших трёх месяцев готовиться к новой волне пандемии

Странам следует готовиться к новому витку пандемии, который охватит мир в ближайшие три месяца, поделился прогнозами руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на брифинге по ситуации с COVID-19 в Женеве.

Даже несмотря на то, что пока что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, отметил глава ВОЗ, уровни заболеваемости и смертности от инфекции по-прежнему остаются высокими. Он указал, что следующие три месяца будут "критическим периодом" для подготовки к "будущей пандемии" и для организации соответствующих мер реагирования.

В ВОЗ ранее подсчитали, что темпы распространения COVID-19 на сегодняшний день "зависли" на отметке порядка 4,5 млн новых случаев еженедельно. До этого специалисты фиксировали постоянный рост.

Добавим, что петербургский глава Александр Беглов также делился своими прогнозами о том, когда вверенный ему город "накроет" новая волна пандемии.