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Новости 10:24

В Москве участниц пикетов в поддержку афганских женщин оштрафовали на 400 тысяч рублей

фото ЗакС политика В Москве участниц пикетов в поддержку афганских женщин оштрафовали на 400 тысяч рублей

Столичный Пресненский райсуд решил оштрафовать активисток "СоцФем Альтернативы" Ксению Безденежных и Анну Павлову по 200 тысяч рублей каждую за участие в пикетах в поддержку афганских женщин, информируется в Telegram-канале движения.

В полиции на девушек составили протоколы по статье о повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Другим трём участникам движения, также принимавшим участие в пикетах, инкриминировали участие в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Напомним, мероприятие, чьей целью являлось высказывание поддержки женщинам Афганистана, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за прихода к власти Талибана*, прошло 23 августа в Москве и Петербурге. ЗАКС.Ру рассказывал о данном событии.

*Признана террористической группировкой и запрещена в РФ

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру


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