Силовики отпустили без протоколов петербурженок, задержанных за надпись "Свободу политзаключенным"

Ранним утром 26 августа в районе Невского проспекта петербургские полицейские задержали двух местных жительниц Екатерину Гришнякову и Варвару Борунову, писавших на асфальте протестные лозунги, уведомляет "ОВД-Инфо".

Среди надписей, которые успели оставить девушки, были: "Свободу Азату Мифтахову" и "Свободу политзаключенным".

В итоге Гришнякова и Борунова провели несколько часов в 76-м отделе полиции. В районе 8 утра обеих отпустили без составления протоколов, перед этим узнав об их отношении к идеям анархизма и ЛГБТ.