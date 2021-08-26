           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:57

Силовики отпустили без протоколов петербурженок, задержанных за надпись "Свободу политзаключенным"

фото ЗакС политика Силовики отпустили без протоколов петербурженок, задержанных за надпись "Свободу политзаключенным"

Ранним утром 26 августа в районе Невского проспекта петербургские полицейские задержали двух местных жительниц Екатерину Гришнякову и Варвару Борунову, писавших на асфальте протестные лозунги, уведомляет "ОВД-Инфо".

Среди надписей, которые успели оставить девушки, были: "Свободу Азату Мифтахову" и "Свободу политзаключенным". 

В итоге Гришнякова и Борунова провели несколько часов в 76-м отделе полиции. В районе 8 утра обеих отпустили без составления протоколов, перед этим узнав об их отношении к идеям анархизма и ЛГБТ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru