Суд отказал в УДО гендиректору "НовИТ ПРО", осужденному по делу о хищении при разработке подлодки "Варшавянка"

Колпинский суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении гендиректору "НовИТ ПРО" Андрею Петрову, сообщили в пресс-службе городских судов.

Суд принял во внимание то, что Петров "положительно характеризовался СИЗО, где замечательно справляется с работой дневального", получил пять поощрений от руководства. В СИЗО сочли, что Петров исправился и его можно отпустить.

Однако суд не устроила позиция стороны защиты по выплате ущерба, который оценили по делу в 368,2 млн рублей. В эту сумму вошли как ущерб, вменяемый Петрову, так и другим фигурантам дела. Адвокат сообщил, что Петров не будет ничего возмещать, поскольку конкретную сумму, похищенную именно им, суд не установил, а сам он ее определить не может. После этого суд отказал в ходатайстве.

Петрова приговорили к трем годам колонии в июле 2020 года. По версии следствия, в 2012–2017 году он похитил вместе с другими участниками деньги, выделенные Минобороны на разработку 3D-модели подлодки серии "Варшавянка" в рамках гособоронзаказа.

По этому делу был также осужден предприниматель, владелец "НовИТ ПРО" Валерий Пшеничный, который умер в СИЗО. СК заявлял о его самоубийстве, хотя судмедэксперты обнаружили на теле следы пыток — ожогов, изнасилования и удушения.