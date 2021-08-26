           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:26

Суд отказал в УДО гендиректору "НовИТ ПРО", осужденному по делу о хищении при разработке подлодки "Варшавянка"

фото ЗакС политика Суд отказал в УДО гендиректору "НовИТ ПРО", осужденному по делу о хищении при разработке подлодки "Варшавянка"

Колпинский суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении гендиректору "НовИТ ПРО" Андрею Петрову, сообщили в пресс-службе городских судов.

Суд принял во внимание то, что Петров "положительно характеризовался СИЗО, где замечательно справляется с работой дневального", получил пять поощрений от руководства. В СИЗО сочли, что Петров исправился и его можно отпустить.

Однако суд не устроила позиция стороны защиты по выплате ущерба, который оценили по делу в 368,2 млн рублей. В эту сумму вошли как ущерб, вменяемый Петрову, так и другим фигурантам дела. Адвокат сообщил, что Петров не будет ничего возмещать, поскольку конкретную сумму, похищенную именно им, суд не установил, а сам он ее определить не может. После этого суд отказал в ходатайстве.

Петрова приговорили к трем годам колонии в июле 2020 года. По версии следствия, в 2012–2017 году он похитил вместе с другими участниками деньги, выделенные Минобороны на разработку 3D-модели подлодки серии "Варшавянка" в рамках гособоронзаказа.

По этому делу был также осужден предприниматель, владелец "НовИТ ПРО" Валерий Пшеничный, который умер в СИЗО. СК заявлял о его самоубийстве, хотя судмедэксперты обнаружили на теле следы пыток — ожогов, изнасилования и удушения.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru