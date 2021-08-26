Минцифры признало некорректность требования не использовать "образы людей не славянской внешности" в брендбуке "Госуслуг"

Министерство цифрового развития признало некорректность формулировки в брендбуке "Госуслуг" 2015 года, в которой предлагалось избегать использования образов людей неславянской внешности, передает "Подъем".

На пункт из брендбука обратил внимание пользователь Twitter по имени Дмитрий. В нем прописано, что при поиске фотографий следует "избегать использования образов людей не славянской внешности", при этом подчеркивалось, что герои на фото "должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации".

Сейчас ссылка на брендбук недоступна, она перенаправляет пользователей на главную страницу "Госуслуг". Сохранилась версия в кэше Google. В разделе "Стиль фотоизображений" также указано, что при поиске фото необходимо "избегать чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья" и "комичных и анекдотных образов граждан Российской федерации".

По словам пресс-секретаря Минцифры Анна Ахмадиевой, Минцифры не применяет этот брендбук, а на сайте "Госуслуг" используют иллюстрации, а не фотографии.

"Брендбук "Госуслуг" был создан в 2015 году. В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время", - сказала представитель Минцифры, пообещав, что руководство к формулировкам в новом брендбуке подойдет предельно аккуратно.