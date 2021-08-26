Беглов поведал, какие дороги введут в эксплуатацию до конца года

Петербургский градоначальник Александр Беглов отчитался о том, какие городские магистрали введут в строй до конца текущего года, информирует пресс-служба Смольного.

Первым откроется участок Софийской улицы от пересечения с автодорогой на Колпино до Заводского проспекта. Также запустят движение по части Варшавской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской.

До конца сентября поручено закончить отрезок трассы М-11 от Лигово до Красного Села, а также завершена многострадальная реконструкция Лиговского путепровода, где расширят проспект Маршала Жукова до пересечения с проспектом Ветеранов и Таллинское шоссе.

Далее будет запущено движение на втором участке транспортного объезда Красного Села по путепроводу, который возведён на пересечении с улицей Свободы.

"Этот комплексный дорожный узел свяжет проспект Ленина и Кингисеппское шоссе, он позволит вывести из центра Красного Села транзитный транспорт, разгрузит дорожную сеть на юго-западе города и увеличит пропускную способность федеральной трассы "Нарва". Полностью работы на путепроводе планируется завершить в ноябре-декабре этого года", - уведомили в Смольном.

Наконец, в ноябре дорожникам необходимо открыть участок, который соединяет Сарицкую улицу с Петербургским шоссе.