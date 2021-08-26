Новый антирекорд: В России зарегистрировали 820 смертей от COVID-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировано 820 летальных исходов от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это новый рекорд за все время эпидемии COVID-19 в России. По официальным данным, на 26 августа от коронавируса умерли 179 243 человека.

Всего за сутки 25-26 августа в России выявлено 19 630 новых случаев заражения. Это четвертый день, когда суточная заражаемость в официальных отчетах не превышает 20 тысяч по всей стране. Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 6 824 540 случаев заболевания.

В Петербурге коронавирусом заболел еще 1 301 человек. По данным штаба, к 26 августа в городе зафиксировано 571 162 случая заболевания с марта 2020 года. Еще 38 смертей признаны связанными с коронавирусом, всего, по официальным данным, от болезни умерли 20 410 петеребуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, выявили еще 1 712 заболевших. В Подмосковье — 726.