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У экс-главы Штаба Навального* в Петербурге проходит обыск

фото ЗакС политика У экс-главы Штаба Навального* в Петербурге проходит обыск

Бывшая глава Штаба Навального* в Петербурге Ирина Фатьянова сообщила, что к ней пришли с обыском. Об этом она написала на своих страницах в социальных сетях.

Кто и почему проводит обыск, пока не известно. Телефон у Фатьяновой отключен. 

Ранее она решила участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга как самовыдвиженка по округу №3. Для этого ей необходимо было собрать подписи избирателей в свою поддержку. До окончания сбора подписей избирательная комиссия аннулировала выдвижение Фатьяновой из-за ее связи с экстремистской организацией - к тому моменту первая судебная инстанция признала организации Навального эксремистскими. Сейчас бывшая самовыдвиженка организует подготовку наблюдателей на выборах.

Начальник штаба Фатьяновой Илья Любимов сообщил ЗАКС.Ру, что также пока не обладает подробностями о ситуации с обыском у экс-кандидатки.

 

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.   

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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