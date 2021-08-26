"Стремление заткнуть рот чревато последствиями": В КПРФ пожаловались Собянину на давление перед выборами в Госдуму

Кандидаты в депутаты Госдумы и Мосгордумы от КПРФ в открытом письме к мэру столицы Сергею Собянину заявили, что на них оказывается давление, и связанные с мэрией Москвы структуры мешают ведению предвыборной кампании, передает Znak.com.

Среди авторов письма — депутаты Валерий Рашкин, Денис Парфенов, кандидаты Анастасия Удальцова, Сергей Обухов, Нина Останина. Они пожаловались на задержания во время встреч с избирателями, угрозы возбудить дела о проведении несогласованных митингов. Авторы письма утверждают, что "наталкиваются на массовое противодействие со стороны властей, которые действуют через структуру „Жилищника"". В пример они привели то, что сотрудники управляющих компаний убирают агитационные плакаты КПРФ, вытаскивают их газеты из почтовых ящиков, а столичные компании отказываются размещать рекламу коммунистов.

Также коммунисты в своем письме коснулись акции #ВыбираемВместе: в ее рамках власти намерены разыграть призы среди участников электронного голосования — например, квартиры или машины. В КПРФ считают эту акцию подкупом избирателей и нарушением закона.

По версии коммунистов, со стороны властей "идет воспрепятствование по всем фронтам проведения избирательной кампании" их кандидатов.

"При этом стремление заткнуть рот соотечественникам, препятствуя их свободному волеизъявлению, в том числе и посредством „закручивания гаек", чревато катастрофическими последствиями", — убеждены коммунисты.

Накануне Рашкин и Обухов обратились в Верховный суд с требованием аннулировать регистрацию федерального списка "Единой России" на выборы в Госдуму. Поводом для их обращения стало то, что на съезде единороссов президент Владимир Путин объявил о разовых выплатах пенсионерам и военным. Коммунисты сочли это подкупом избирателей.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые другие региональные парламенты назначены на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 число включительно.