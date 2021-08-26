На псковские школьные линейки допустят только учащихся 1-х и 11-х классов

На территории Псковской области школьные линейки 1 сентября будут проведены только для первоклашек и выпускников, соответствующую рекомендацию дал местный Роспотребнадзор.

"При возможности мероприятия лучше проводить на улице", - цитирует пресс-служба администрации региона главного санитарного врача Александра Нестерука.

Родителей допустят только при соблюдении соцдистанции и использовании СИЗ.

Псковский Роспотребнадзор рекомендует также перед началом учебного года провести повсеместную дезинфекцию помещений в школах. Там же должна быть организована постоянная уборка туалетов и обработка дверных ручек. После занятий в кабинетах нужно проводить обработку, желательно классам находиться в одном кабинете и не переходить из одного в другой.

При этом любые массовые мероприятия в школах по-прежнему под запретом.