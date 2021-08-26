           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:52

Смольный не отказался от намерения опубликовать проект Генплана в 2021 году

фото ЗакС политика Смольный не отказался от намерения опубликовать проект Генплана в 2021 году

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга по-прежнему намерен опубликовать проект нового Генерального плана города до конца 2021 года, сообщил в ходе "нулевых чтений" регионального бюджета 26 августа заместитель председателя КГА Максим Стененко.

– По Генплану мы получили замечания от федерального органа государственной власти. Готовим изменения и будем по новой загружать, – рассказал Стененко депутатам. 

Отвечая на дополнительные вопросы членов бюджетно-финансового комитета ЗакСа, он подтвердил, что планы публикации остаются прежними — конец 2021 года.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru