Песков допустил внесение поправок в закон об иноагентах в случае необходимости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если практика применения покажет эту необходимость, передает ТАСС.

"Если, действительно, "цех", которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы", - сказал Песков.

Он снова заявил, что внесение СМИ и НКО в реестре иноагентов не означает их закрытия или прекращения работы.

Пескова ежедневно спрашивают о законе об иноагентах после того, как 20 августа в реестр внесли "Дождь"* и "Важные истории"*. Накануне Песков заявил, что не считает внесение "Дождя" выборочным применением закона. Перед этим он давал понять, что в Кремле знали о решении Минюста, но не согласовывали его.

Ранее в Минюсте заявили, что "Дождь" получил от Евросоюза более 130 тысяч евро за освещение отношений с РФ. В ответ на это Дзядко заметил, что с тем же успехом можно было бы признать иноагентом, например, ТАСС и "Интерфакс", которые тоже в разные годы, по официальным данным Роскомнадзора, получали финансирование из иностранных источников.

Пока в реестре СМИ-иноагентов 43 пункта, туда попали сотрудники "Проекта"**, "Открытых медиа", The Insider*, авторы "Радио Свобода"* и его проектов и другие журналисты, а также правозащитник Лев Пономарев* и активистка Дарья Апахончич*. Внесение в реестр сильно осложняет работу СМИ, накладывая на них большое количество юридических обязательств, и в нескольких случаях уже привело к закрытию изданий.