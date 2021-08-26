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Новости 13:17

Фатьянову в СК не обнаружили — адвокат едет по месту ее регистрации

фото ЗакС политика Фатьянову в СК не обнаружили — адвокат едет по месту ее регистрации

Адвокат Ирины Фатьяновой Олег Фазульянов прибыл в районный отдел Следственного комитета, но там экс-главу петербургского штаба Навального* не обнаружил, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Юрист интересовался у сотрудников СК о местонахождении Фатьяновой, но никто информацию о ней предоставить не смог.

Сейчас Фазульянов отправился в квартиру по месту регистрации соратницы Навального. 

Ранее 26 августа Фатьянова в социальных сетях сообщила о проведении у нее обысков. Телефон девушки отключен. Адвокат пытался попасть в квартиру, в которой Фатьянова постоянно проживает, но туда его не пустили, а за дверью была тишина. Фазульянов предположил, что обыск уже закончен и Фатьянову увезли на допрос в СК.

 

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.   

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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