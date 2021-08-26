По месту регистрации Фатьяновой обыск провел уголовный розыск

Жильцы квартиры, в которой зарегистрирована соратница Алексея Навального Ирина Фатьянова, сообщили о проведении обысков у них утром 26 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Мероприятие началось в 11:45 часов и продилось около часа, сказали жильцы. По их словам, обыск проводили сотрудники уголовного розыска МВД по поручению следователя. Причину оперативного мероприятия жильцы квартиры назвать не смогли.
Ранее Фатьянова сообщила о проведении у нее обыска. К месту ее проживания направился адвокат Олег Фазульянов, но там никого не обнаружил. Он не смог ее найти и в отделении СК.
Напомним, Фатьянова возглавляла штаб Навального* в Петербурге. Летом она выдвинула свою кандидатуру в депутаты Законодательного собрания города, но через несколько недель избирком отменил ее выдвижение. Сейчас Фатьянова оспаривает свое снятие с выборов в суде.
*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.