           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:07

Суд оштрафовал Twitter и Facebook на сумму в 32 млн рублей за отказ локализировать данные россиян

фото ЗакС политика Суд оштрафовал Twitter и Facebook на сумму в 32 млн рублей за отказ локализировать данные россиян

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 17 млн и 15 млн рублей за нарушение требований о локализации персональных данных пользователей, сообщили представители столичных судов.

Twitter и Facebook оштрафованы по ч. 9 ст. 13.11 КоАП (повторное невыполнение требований о локализации данных российских пользователей). Также судья оштрафовал WhatsApp по ч. 8 той же статьи КоАП о первичном нарушении: мессенджер оштрафовали на 4 млн рублей.

Уже несколько лет российские регуляторы добиваются от Twitter и Facebook локализации данных российских пользователей. В 2019 году им грозили блокировкой, сервисы отделались штрафами в 3 тысячи рублей. Затем их штрафовали в 2020 году на несколько миллионов рублей.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru