           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:52

Организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" обратились в ЕСПЧ из-за срыва мероприятия в 2020 году

фото ЗакС политика Организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" обратились в ЕСПЧ из-за срыва мероприятия в 2020 году

Организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" попробуют добиться компенсации за срыв летних кинопоказов в 2020 году через Европейский суд по правам человека, сообщили в организации.

Отмену мероприятия члены объединения считают препятствием свободе выражения мнений, они уверены, что, отменяя фестиваль, власти лишили их возможности публично высказать мнение о положении ЛГБТ-сообщества в России.

Напомним, последний раз "Бок о бок" сорвали в ноябре 2020 года постфактум доноса известного гомофоба Тимура Булатова. На площадку фестиваля тогда пришла полиция и Роспотребнадзор — последний и выявил ряд нарушений в его проведении. Как итог, фестиваль "заморозили" на 15 суток. Ограничения, наложенные на организаторов, были "излишни и непропорциональны", отмечается в поданном в ЕСПЧ заявлении.

Ответчиком в жалобе указана Российская Федерация.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru