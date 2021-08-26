Организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" обратились в ЕСПЧ из-за срыва мероприятия в 2020 году

Организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" попробуют добиться компенсации за срыв летних кинопоказов в 2020 году через Европейский суд по правам человека, сообщили в организации.

Отмену мероприятия члены объединения считают препятствием свободе выражения мнений, они уверены, что, отменяя фестиваль, власти лишили их возможности публично высказать мнение о положении ЛГБТ-сообщества в России.

Напомним, последний раз "Бок о бок" сорвали в ноябре 2020 года постфактум доноса известного гомофоба Тимура Булатова. На площадку фестиваля тогда пришла полиция и Роспотребнадзор — последний и выявил ряд нарушений в его проведении. Как итог, фестиваль "заморозили" на 15 суток. Ограничения, наложенные на организаторов, были "излишни и непропорциональны", отмечается в поданном в ЕСПЧ заявлении.

Ответчиком в жалобе указана Российская Федерация.