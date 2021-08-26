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ЦИК попросит Верховный суд снять с выборов в Госдуму семь кандидатов от Партии Роста и РПСС

фото ЗакС политика ЦИК попросит Верховный суд снять с выборов в Госдуму семь кандидатов от Партии Роста и РПСС

Центризбирком на заседании 26 августа решил обратиться в Верховный суд с исками об отмене регистрации семи кандидатов в депутаты Госдумы из списков Партии Роста и Российской партии свободы и справедливости.

Поводом стала информация от Центробанка "о наличии у кандидатов иностранных финансовых инструментов". ЦИК намерен добиться снятия с выборов кандидатов от Партии Роста Елены Мотовой, Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Заура Шахбанова, Евгения Орлова и Алексея Урываева и кандидата от РПСС Дмитрия Потапенко.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что остальные партии после предоставления им сведений из ЦБ сами прояснили ситуацию со своими кандидатами и в большинстве случаев отозвали их из списка. По ее словам, Партия Роста и РПСС не предоставили никакой информации, подтверждающей или опровергающей сведения ЦБ и у ЦИК "нет позиции с их стороны".

Самый громкий скандал из-за снятия кандидата за наличие активов за рубежом разгорелся после исключения из списка КПРФ Павла Грудинина. Его сняли с выборов после того, как его бывшая жена заявила в Генпрокуратуру о наличии у Грудинина незадекларированных офшоров в Белизе. КПРФ обжаловала это решение в Верховном суде, но получила отказ.


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