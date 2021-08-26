Комитет по природопользованию Петербурга попросил увеличить его финансирование вдвое

В комитете по природопользованию Петербурга заявили о "хроническом недофинансирования" экологической отрасли в регионе. Первый заместитель председателя ведомства Михаил Страхов в ходе "нулевых"чтений по проекту бюджета на 2022 год попросил увеличить расходы на охрану окружающей среды и экологическую безопасность вдвое.

В существующей предварительной редакции проекта бюджета комитету определили 1,7 млрд. Дополнительная потребность составила 1,8 млрд.

- Наиболее критично недофинансирование охраны водных объектов, - отметил Страхов.

По его словам, выделенных средств не хватит для очистки водоемов города. Комитет попросил на эту цель дополнительно 472 млн рублей.

- Это лицо нашего города. Оно нуждается в регулярной уборке, так же, как улицы, - заявил первый зампред.

205 млн комитет запросил на ремонт старого природоохранного флота. Еще 575 млн - на новую технику.

Представители комитета финансов заявили, что средства на природоохранную технику будут выделены, но "вопрос в объеме". Также комфин отметил, что за семь месяцев 2021 года комитет по природопользованию исполнил свой бюджет менее чем на 50%.

Сергей Еремеев