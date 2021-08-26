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Новости 15:54

Горизбирком прекратил дело по жалобе депутата Бочкова на "Новых людей"

фото ЗакС политика Горизбирком прекратил дело по жалобе депутата Бочкова на "Новых людей"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия прекратила производство по административному делу по жалобе депутата Законодательного собрания от "Единой России" Юрия Бочкова на сбор подписей за кандидата в парламент от "Новых людей" Дмитрия Павлова, сообщил ЗАКС.Ру Бочков. По его словам, Горизбирком прислал письменный ответ после проведения проверки.

Депутат ранее в своей жалобе в ГИК сообщил, что сотрудники администрации Пушкинского района и подведомственных ему учреждений якобы помогают в сборе подписей за выдвижение Павлова. Он предоставил фото и видео, снятые на месте набора автографов. Закон запрещает органам госвласти собирать подписи за кандидатов или принуждать это делать своих сотрудников.

Согласно ответу Горизбиркома, комиссия опросила всех причастных к событиям людей. Сотрудница районной администрации Петрова М.М. заявила, что не принимала участия в сборе подписей, написала ГИК. В ответе комиссии указано, что остальные опрошенные сказали, что никого не заставляли собирать автографы. Горизбирком сообщил, что осмотрел и все фотографии с видеозаписями - на них "факт сбора подписей сотрудниками органами государственной власти <...> не отражен". 

Достаточных данных в подтверждение слов Бочкова ГИК не нашла, сказано в ответе комиссии. Поэтому производство по административному делу прекратили, следует из документа.

Бочков в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что суть его жалобы была не в наказании . Главное было привлечь внимание к проблеме, сказал депутат.

- Я и в самом начале говорил об этом, и сейчас говорю, чтобы все работали и действовали в рамках правового поля, и действовали одинаковые условия, и все было основано на конкурентной основе. Поэтому если мы все сейчас работаем в правовом поле и работаем в одинаковых условиях, то, безусловно, меня все устраивает. Суть жалобы была не в наказании, - сказал Бочков. 

София Саттарова


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