Депутат Высоцкий пригрозил чиновникам "печальной экскурсией" на реку Оккервиль

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Игорь Высоцкий в ходе "нулевых" чтений 26 августа спросил у представителей комитета по природопользованию, почему в проекте бюджета на 2022 год не предусмотрены расходы на укрепление берега реки Оккервиль.
- На Дыбенко, дом 34, корпус 1, уже падает. Я могу вас на экскурсию вывезти, но это будет печальная экскурсия, - предложил депутат.
Первый заместитель председателя комитета Михаил Страхов попытался объяснить, что этот вопрос находится в федеральном ведении, поскольку Оккервиль протекает по территории двух регионов: Петербурга и Ленинградской области.
- Готовы вместе с законодательным корпусом работать над улучшением профильного законодательства. Будут полномочия - естественно, готовы реализовывать, - пообещал Страхов.
Высоцкого ответ не устроил:
- Дом похоронили? Дом падает. От тех демонстраций, которые у дома, пока отбиваюсь я, но сейчас я вас с собой отвезу. Это в моих силах.
Отвечать на его реплику никто не стал.
Напомним, комитет по природопользованию попросил увеличить его бюджет на 2022 год вдвое и заявил о хроническом недофинансировании сферы охраны окружающей среды в Петербурге.