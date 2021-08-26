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Депутат Высоцкий пригрозил чиновникам "печальной экскурсией" на реку Оккервиль

фото ЗакС политика Депутат Высоцкий пригрозил чиновникам "печальной экскурсией" на реку Оккервиль

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Игорь Высоцкий в ходе "нулевых" чтений 26 августа спросил у представителей комитета по природопользованию, почему в проекте бюджета на 2022 год не предусмотрены расходы на укрепление берега реки Оккервиль. 

- На Дыбенко, дом 34, корпус 1, уже падает. Я могу вас на экскурсию вывезти, но это будет печальная экскурсия, - предложил депутат.

Первый заместитель председателя комитета Михаил Страхов попытался объяснить, что этот вопрос находится в федеральном ведении, поскольку Оккервиль протекает по территории двух регионов: Петербурга и Ленинградской области. 

- Готовы вместе с законодательным корпусом работать над улучшением профильного законодательства. Будут полномочия - естественно, готовы реализовывать, - пообещал Страхов. 

Высоцкого ответ не устроил:

- Дом похоронили? Дом падает. От тех демонстраций, которые у дома, пока отбиваюсь я, но сейчас я вас с собой отвезу. Это в моих силах. 

Отвечать на его реплику никто не стал. 

Напомним, комитет по природопользованию попросил увеличить его бюджет на 2022 год вдвое и заявил о хроническом недофинансировании сферы охраны окружающей среды в Петербурге.

Сергей Еремеев


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