Как минимум три новых МФЦ планируют открыть в Петербурге в 2022 году

Комитет по информатизации и связи Петербурга считает развитие сети многофункциональных центров одним из приоритетов своей работы. Об этом в ходе бюджетных совещаний в Мариинском дворце 26 августа заявила глава комитета Юлия Смирнова.

Согласно предоставленной ею информации, на содержание МФЦ в проекте бюджета на 2022 год заложено 4,3 млрд рублей. Смирнова уточнила, что в эту сумму входит и открытие трех новых центров. Это МФЦ в Красносельском районе на 25 окон, в Выборгском на 23 окна и в Невском на 20 окон.

В случае выделения дополнительных средств комитет также готов открыть еще три центра в Приморском (15 окон), Красносельском и Выборгском (по 20 окон) районах, а также расширить на три окна МФЦ в Центральном районе.

Все свои дополнительные потребности комитет оценил в 6,7 млрд рублей. При этом 20,8 млрд рублей для него уже предусмотрены проектом бюджета.

Сергей Еремеев