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Новости 16:34

Мацапулина подала иск на снятие ее с выборов в ЗакС

фото ЗакС политика Мацапулина подала иск на снятие ее с выборов в ЗакС

Самовыдвиженка в депутаты Законодательного собрания по округу № 2 Марина Мацапулина подала иск на решение территориального избиркома № 30 об отказе ей в регистрации в качестве кандидата на выборах, сообщила ЗАКС.Ру Мацапулина. По ее словам, также ответчиком указана Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Последняя утвердила решение ТИК о снятии ее с выборов, отметила Мацапулина. 

Санкт-Петербургский городской суд принял иск самовыдвиженки к производству. В карточке дела заинтересованным лицом указано Законодательное собрание. На момент публикации заметки заседание не назначено, следует из карточки дела.

Напомним, Мацапулиной как самовыдвиженке требовалось собрать подписи избирателей округа в свою поддержку. Проверив автографы, ТИК обнаружила якобы 21% брака - допустимый предел 5%. Мацапулина оспорила решение территориального избиркома в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. ГИК установила, что недостоверных подписей меньше - 60. Однако для регистрации необходимо максимум 51 бракованный автограф, поэтому Горизбирком отказался возвращать самовыдвиженку на выборы. 

София Саттарова


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