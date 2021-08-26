В Смольном хотят увидеть на улицах Петербурга 180 тысяч камер видеонаблюдения

Комитет по информатизации и связи Петербурга планирует довести число камер видеонаблюдения до 180 тысяч к 2025 году. Об этом сообщил директор подведомственного "Городского мониторингового центра" Роман Борисенко на "нулевых" чтениях проекта бюджета 26 августа.

В 2022 году комитет попросил выделить ему из казны 2 млрд рублей на установку 35 тысяч камер. В 2023 планируется запросить 4,3, а в 2024-м - 8,8 млрд.

Сейчас в Петербурге работает 70 тысяч камер видеонаблюдения. В Москве при этом их 202 тысячи, а в Лондоне более 642 тысяч, привела сравнение глава комитета Юлия Смирнова.

По словам Борисенко, в случае если комитет достигнет поставленной к 2025 году цели, система видеонаблюдения охватит почти все жилые дома города.

- Порядка 30 потеряшек - в основном детей и пенсионеров - с помощью видеодомофонных наблюдений находятся в месяц. Поэтому я считаю, что это проект, востребованный всеми, в том числе и нами, - заметил Борисенко.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин предложил также установить камеры на крышах, которые пользуются особым спросом у нелегальных экскурсоводов.

- Это хорошее предложение, мы его возьмем в разработку, - пообещала Смирнова.

В целом в предварительную редакцию бюджета комитета на 2022 год заложены 20,8 млрд рублей. Его руководство попросило добавить еще 6,7 млрд. В частности, их планируется израсходовать на открытие новых МФЦ.

Сергей Еремеев