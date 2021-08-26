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ЗакС подал жалобу на определение суда по делу об отзыве секретаря ГИК

фото ЗакС политика ЗакС подал жалобу на определение суда по делу об отзыве секретаря ГИК

Законодательное собрания Петербурга направило частную жалобу на определение Октябрьского районного суда по иску секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марины Ждановой к парламенту, следует из карточки дела на сайте суда. Жданова оспаривала постановление ЗакСа о досрочном прекращении ее обязанностей как члена Горизбиркома, аналогичный иск подал и сам ГИК.

Как пояснил ЗАКС.Ру член Горизбиркома Олег Зацепа, частная жалоба ЗакСа подана на решение суда, принятого на первом заседании при рассмотрении дела. Речь идет о приостановлении действия постановления парламента об отзывае Ждановой из комиссии, пояснил член ГИК. Так как суд уже принял решение по иску, жалобу вряд ли удовлетворят, считает Зацепа.

Согласно карточке дела, несогласие парламента поступило в районный суд 25 августа. Срок предоставления возражений установлен до 30 августа.

Напомним, суд отменил постановление ЗакСа 25 августа. Решение направлено к немедленному исполнению. Подробнее о разборке парламента и Горизбиркома в суде - в материале ЗАКС.Ру. 

София Саттарова


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