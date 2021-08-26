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Новости 17:44

Фатьянову отпустили после допроса по делу о перекрытии дорог

фото ЗакС политика Фатьянову отпустили после допроса по делу о перекрытии дорог

Экс-кандидатка в депутаты Законодательного собрания Петербурга Ирина Фатьянова вышла из здания Главного следственного управления МВД около 17:00 после допроса по делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК) во время январских митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Она рассказала ЗАКС.Ру, что по-прежнему проходит по делу в качестве свидетеля. 

- Спрашивали, знаю ли о списке людей, которых до этого опрашивали по этому делу, участвовала ли я в несанкционированных акциях, не согласованных с правительством города, знакома ли я с Алексеем Навальным, - рассказала Фатьянова. 

Она добавила, что воспользовалась 51 статьей Конституции и не стала свидетельствовать против себя. 

Перед допросом в ГСУ МВД, около полудня полицейские пришли с обыском домой к оппозицонерке. Сотрудники уголовного розыска изъяли технику (три телефона, два ноутбука и планшет). Их заинтересовали визитки с подозрительными, по мнению силовиков, именами. Посетили и место регистрации Фатьяновой, где сейчас проживают другие люди. Адвоката от "Апологии протеста" Олега Фазульянова на следственные мероприятия не пустили. 

Уголовное дело по ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) возбудили после протестной акции 23 января. Несколько активистов и сторонников Навального фигурируют в деле в статусе свидетелей. На конец августа по делу никому не предъявлено обвинения.  

Фатьянова возглавляла петербургский штаб Навального* до признания структур политика экстремистскими организациями. Из-за связи со штабом ТИК №18 принял решение снять самовыдвиженку с выборов в ЗакС. Сейчас она намерена оспорить отказ в регистрации через ЦИК. 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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