В Петербурге от коронавируса привились свыше 50% сотрудников школ и детсадов

Свыше 50% петербургских педагогов, а также сотрудников детсадов, колледжей и центров допобразования прошли курс вакцинации от COVID-19, известили в Смольном.

Порядка 20% учителей предоставили справки о том, что переболели инфекцией за последние полгода, другие 10% получили медицинский отвод от вакцинации.

"Мы сделали приоритетный доступ к вакцинации для тех работников системы образования, кто наиболее подвержен риску. Это, в частности, педагоги средних и старших классов, преподаватели профессиональных образовательных учреждений и центров дополнительного образования. Рассчитываем, что до 15 октября защиту от коронавируса получит подавляющее число учителей", - приводит слова губернатора Петербурга Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Напомним, что линейки 1 сентября в городских школах разрешены только на улицах.

Добавим также, согласно антивирусному постановлению правительства Северной столицы №121, с 15 октября работа сферы образования позволяется только в случае, если привиты не менее 80% её сотрудников.