В Петербург доставили еще более 65 тысяч доз вакцины "Спутник V"

На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины от коронавируса "Спутник V" - 65,4 тысяч комплектов доз, сообщили в Смольном.

По данным чиновников, всего в Петербурге есть запас вакцины в 429 792 комплектов доз, из них 39 767 предназначены для введения на коммерческой основе: например, для иностранцев. За все время город получил почти 2 млн доз вакцин, в том числе однокомпонентной "Спутник лайт".

На 26 августа хотя бы одним компонентом привиты 1 458 772 человека. Полностью закончили цикл вакцинации 1 378 805 петербуржцев.

Ранее в Смольном заявили, что от коронавируса в Петербурге привились более 50% педагогов и сотрудников детских садов.