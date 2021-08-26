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Комблаг заявил о необходимости покупки 254 единиц техники для уборки Петербурга

фото ЗакС политика Комблаг заявил о необходимости покупки 254 единиц техники для уборки Петербурга

Комитет по благоустройству Петербурга просит выделить ему в проекте бюджета 2022 года 3,7 млрд рублей на приобретение 254 единиц уборочной техники. Об этом председатель комитета Сергей Малинин сообщил на "нулевых чтениях" в Мариинском дворце 28 августа. 

- В 2019 году была приобретена 471 единица. Это, конечно, большое было нам подспорье. Но все равно где-то раза в два техники по нормативам не хватает, - отметил Малинин.

При проекте бюджета в 18,8 млрд рублей комитет запросил дополнительно 12,9 млрд. Большую часть из этой суммы - 5 млрд - на содержание дорог. Также доппотребность включила в себя содержание зеленых насаждений, формирование комфортной городской среды и другие статьи расходов.

Напомним, нехваткой уборочной техники, дворников и снегоплавильных пунктов в Комблаге объясняли проблемы с уборкой города от снега в феврале 2021 года.


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