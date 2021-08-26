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Новости 26 августа, 19:54

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей на "злоупотребление доминирующим положением"

фото ЗакС политика ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей на "злоупотребление доминирующим положением"

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала сервис по бронированию отелей Booking.com на 1,3 млрд рублей, сообщается на сайте ФАС.

Служба сочла, что компания "злоупотребила доминирующим положением на российском рынке". Жалобу подала организация "Опора России". ФАС пришла к выводу, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе.

В конце июля "Коммерсантъ" писал о планах Ростуризма создать отечественный аналог Booking.com. Это может произойти в рамках реализации первого этапа стратегии развития туризма в России до 2035 года.


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