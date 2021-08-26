Минтруд: Обещанные Путиным разовые выплаты пенсионерам начнут переводить на следующей неделе

Министр труда Антон Котяков заявил, что российские пенсионеры начнут получать единоразовую выплату в 10 тысяч рублей в конце следующей недели, передает ТАСС.

Тогда выплату получат около 30,7 млн россиян, которым пенсия приходит на карту. С 3 сентября ее начнут получать еще 12,7 млн человек, которым пенсия приходит с доставкой на дом или через "Почту России", одновременно с ее выплатой.

Котяков напомнил, что пенсионерам для получения выплаты предоставлять документы не потребуется, "то есть собирать справки, заполнять заявления, все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда", - сказал министр.

Выплатить пенсионерам разово по 10 тысяч рублей предложил президент Владимир Путин 23 августа в ходе встречи с членами "Единой России". По подсчетам, на эти выплаты может потребоваться порядка 500 млрд рублей.

Из-за этого заявления Путина члены КПРФ обратились в Верховный суд с требованием аннулировать регистрацию федерального списка "Единой России" на выборы в Госдуму. Они сочли это подкупом избирателей.