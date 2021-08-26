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Новости 26 августа, 20:53

Минздрав зарегистрировал обновленную версию вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"

фото ЗакС политика Минздрав зарегистрировал обновленную версию вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"

Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", информация указана в государственном реестре лекарственных средств.

Эта вакцина - модернизированный вариант уже зарегистрированной "ЭпиВакКороны", разработка центра "Вектор". Она создана по той же технологии, но в ней два пептида объединены в один "для удобства синтеза и простоты масштабирования".

Как и первую версию вакцины, "ЭпиВакКорону-Н" вводят двумя дозами с интервалом не менее двух недель. Среди противопоказаний указаны чувствительность к компонентам, аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в период обострений и так далее. В побочных реакциях указаны кратковременное повышение температуры до 38,5 градуса, боль в месте укола, в редких случаях - развитие отека Квинке в качестве аллергической реакции.

Это пятая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Сейчас для вакцинации населения применяются "Спутник V", "Спутник лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".


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