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РБК: Наталья Поклонская станет послом России в Кабо-Верде

фото ЗакС политика РБК: Наталья Поклонская станет послом России в Кабо-Верде

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в самое ближайшее время вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской рассмотрит международный комитет Госдумы, документы уже готовы. Окончательно послов назначает президент Владимир Путин после согласования кандидатуры с Госдумой и Совфедом.

Поклонская в мае заявляла, что не намерена баллотироваться в новый созыв Госдумы и говорила, что займется другой деятельностью. При этом она без уточнения деталей говорила, что сможет "снова надеть китель".

 

фото: duma.gov.ru


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