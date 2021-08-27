РБК: Наталья Поклонская станет послом России в Кабо-Верде

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в самое ближайшее время вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской рассмотрит международный комитет Госдумы, документы уже готовы. Окончательно послов назначает президент Владимир Путин после согласования кандидатуры с Госдумой и Совфедом.

Поклонская в мае заявляла, что не намерена баллотироваться в новый созыв Госдумы и говорила, что займется другой деятельностью. При этом она без уточнения деталей говорила, что сможет "снова надеть китель".

фото: duma.gov.ru