ЗакС разрешил не только реконструировать, но и ремонтировать садовые дома за счет маткапитала

Заксобрание Петербурга 27 августа приняло во втором чтении законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала.

Изначально предлагалось разрешить направлять эти средства на реконструкцию садовых домов. В настоящее время на них можно лишь строить дома заново.

Ко второму чтению фракция "Единая Россия" внесла поправку, которой разрешается не только строить и реконструировать, но и проводить капитальный ремонт. Предложение одобрили большинством голосов депутатов. Кроме того, маткапитал теперь решили разрешить направлять на покупку участка для размещения индивидуального жилого дома.

Отметим, что аналогичные поправки предлагали и представители других фракций: "Справедливая Россия", Партия роста и депутат Ирина Иванова из КПРФ.

Сергей Еремеев