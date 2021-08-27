Российские СМИ потребовали от властей прекратить кампанию против независимых медиа

Редакции ряда СМИ опубликовали открытые заявления к российским властям с требованием прекратить давление на независимую журналистику и отказаться от внесения медиа и журналистов в реестры СМИ-иноагентов и нежелательных организаций. Заявление публикуют "Дождь"*, "Медуза"*, "Новая газета", Republic, Forbes, "7х7", "Псковская губерния", SOTA, The Village и другие издания.

В заявлении журналисты требуют "немедленно прекратить государственную кампанию против независимой прессы", указывая, что объявление СМИ и их сотрудников "иноагентами" и "нежелательными" противоречит Конституции, закону "О СМИ", Уголовному кодексу и Всеобщей декларации прав человека, гарантирующие свободу журналистики. Редакции подчеркнули, что внесение в эти реестры приводят или к полному закрытию изданий, или создают дискриминирующие условия для их работы, напрямую ограничивая профессиональную деятельность журналистов.

"Мы настаиваем на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения и незаконного преследования. Мы требуем, чтобы обществу представили полную и исчерпывающую информацию о том, кто, когда и по какой причине начал согласованную кампанию против независимой прессы", - говорится в заявлении.

Также редакции напомнили об избиениях журналистов на митингах, попытках приравнять их к участникам протестов при выполнении профессиональных обязанностей, а также о деле бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова, который уже более года находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Журналисты настаивают, что доказательства вины Сафронова не представлены до сих пор, и требуют отпустить его на свободу, реабилитировав.

Заявление адресовано ряду лиц: президенту Владимиру Путину, секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, министру юстиции Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, директору Росгвардии Виктору Золотову, главе Роскомнадзора Александру Липову, спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

В реестре СМИ-иноагентов к утру 27 августа содержится 43 пункта. Туда внесены издания "Дождь", "Медуза", VTimes*, The Insider*, "Важные истории"*, сотрудники "Проекта"**, "Открытых медиа", авторы "Радио Свобода"* и его проектов и другие журналисты, а также правозащитник Лев Пономарев* и активистка Дарья Апахончич*. Внесение в реестр сильно осложняет работу СМИ, накладывая на них большое количество юридических обязательств, и в нескольких случаях уже привело к закрытию изданий.

На встрече с членами Совета по правам человека представитель Минюста дал понять, что признать иноагентом журналистов могут, к примеру, за участие в международных конкурсах, поездку на международную конференцию или за подарок от родственника или друга за рубежом. Позже стало известно, что в законодательство могут внести поправку, которая запретит СМИ-иноагентам освещать выборы в России, а журналистам в этих реестрах - участвовать в избирательных кампаниях и референдумах.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ