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Новости 11:14

На УИК, где голосуют курсанты Военно-медицинской академии, определили в семь раз больше бюллетеней

фото ЗакС политика На УИК, где голосуют курсанты Военно-медицинской академии, определили в семь раз больше бюллетеней

Члены Территориальной избирательной комиссии № 22 на заседании 27 августа проголосовали за распределение бюллетеней по УИКам на выборах в Законодательное собрание (5-й округ) и Государственную думу (213-й округ). На участок, где будут голосовать курсанты и сотрудники Военно-медицинской академии, определили 3,5 тысячи бюллетеней. Всего на этом участке зарегистрировано 539 человек – в семь раз меньше, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. 

На заседании вопросы возникли у двух человек: кандидата в ЗакС по 5-му округу Юрия Багрова ("Яблоко") и члена комиссии с правом решающего голоса Екатерины Скворцовой. На вопрос о том, как количество бюллетеней в пять раз превысило количество избирателей, председатель комиссии Олег Ткаченко ответил, что комиссия учла опыт предыдущих выборов. По его словам, в прошлые разы желающих проголосовать на этом участке оказалось больше зарегистрированных жителей, к тому же академия заранее сообщила о количестве желающих проголосовать. 

- Количество избирателей у нас увеличивается. Это курсанты, сотрудники. Все эти лица у нас прикрепляются по списку на данный избирательный участок. Мы сразу же берём с запасом количество избирательных бюллетеней, - ответил Ткаченко.

Он также отметил, что на предыдущих выборах на некоторых участках буквально заканчивались бюллетени и их приходилось "перебрасывать" с других участков.  

- Люди приходят, а бюллетеней нет. Мы перераспределяли, экстренно собирали заседание комиссии и перераспределяли с других участков. Звонили, спрашивали, где есть лишние. Чтобы не происходило таких казусов, мы уже принимаем решение перераспределить бюллетени в таком количественном составе, - заявил председатель комиссии. 

УИК № 343 обслуживает всего два адреса: здание Военно-медицинской академии и жилой дом, который раньше использовался как общежитие для курсантов. Итог голосования на этом участке стал причиной скандала на муниципальных выборах 2019 года. Тогда результат голосования определили всего два участка: УИК № 343 и № 334 – они стали одними из немногих, где была обеспечена почти 100% явка. Тогда выбрать мундепов на 343-м участке пришли 3209 человек (всего в том году там было зарегистрировано 3215 избирателей). 

В разговоре с ЗАКС.Ру Багров сообщил, что в участковых избирательных комиссиях количество бюллетеней редко превышает число зарегистрированных жителей. Он добавил, что военнослужащие зарегистрированы по адресу воинской части, а не в учебном заведении. 

- Подноготная этой истории в том, что голосуют эти внезапно образовавшиеся три тысячи человек так, как надо, - сказал Багров. 

Напомним, голосование на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Петербурга пройдет с 17 по 19 сентября.

Константин Леньков


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