Осужденную за коррупцию бывшую замглавы Владимирской области отправили в колонию

Суд во Владимире назначил 8,5 лет колонии общего режиме бывшей заместительнице губернатора области, которую осудили за получение взяток, передает "Интерфакс". Издание, ссылающееся на региональную пресс-службу судов, указывает, что, по всей видимости, имеется в виду Елена Мазанько, лишившаяся своей должности в конце 2018 года.

Согласно материалам дела, госслужащая покровительствовала определенным подрядчикам, выигрывавшим контракты с администрацией. Для этого, в частности, всякий раз прописывалось "удобное" техническое задание. Сумма взяток составила 3 млн рублей. Помимо этих денег, с осужденной взыскали еще 8 млн рублей штрафа. Вину фигурантка дела за собой не признала.