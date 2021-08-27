В России выявили еще 19,5 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 19 509 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии на 27 августа зафиксировано 6 844 049 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умер 180 041 россиянин, за последние сутки в статистику внесли 798 летальных исходов.

В Петербурге заболели еще 1 395 человек. По данным штаба, всего с марта 2020 года зафиксировано 572 557 случаев заболевания. Еще 33 смерти в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего на 27 августа известно о 20 443 летальных исходах.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 509 человек. В Подмосковье — 786.