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Новости 11:33

В Госдуме предложили отменить МРОТ в России

фото ЗакС политика В Госдуме предложили отменить МРОТ в России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в разговоре с URA.RU заявил о необходимости отказаться от минимального размера оплаты труда в России.

По мнению Арефьева, ориентироваться следует на показатель прожиточного минимума.

"Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимум", — сказал Арефьев.

По его словам, налогообложение в России и многие административные штрафы привязаны к МРОТ, и он "больше вредит, чем придает какой-то пользы". 

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей. Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2022 года. Пока в 2021 году МРОТ по России составляет 12 792 рублей.

 


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