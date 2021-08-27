В Госдуме предложили отменить МРОТ в России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в разговоре с URA.RU заявил о необходимости отказаться от минимального размера оплаты труда в России.

По мнению Арефьева, ориентироваться следует на показатель прожиточного минимума.

"Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимум", — сказал Арефьев.

По его словам, налогообложение в России и многие административные штрафы привязаны к МРОТ, и он "больше вредит, чем придает какой-то пользы".

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей. Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2022 года. Пока в 2021 году МРОТ по России составляет 12 792 рублей.