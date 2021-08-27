Таиланд разрешит приезжать на Пхукет без карантина туристам, привитым вакциной "Спутник V"

Таиланд с 1 сентября разрешит туристам, привитым от коронавируса вакциной "Спутник V", въезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны без обязательного карантина, передает РИА "Новости" со ссылкой на генконсула России на Пхукете Владимира Соснова.

"Российская вакцина Sputnik V занесена в список вакцин программ "Пхукетская песочница" и "7+7", новый вариант списка действителен с 1 сентября. Это значит, что с этой даты туристам, привитым двумя дозами вакцины Sputnik V, разрешен въезд на остров Пхукет и в другие зоны "песочницы" без обязательного прохождения 14-дневного карантина", - сказал Соснов.

Он пояснил, что туристам, как и прежде, придется получать в посольстве Таиланда в Москве сертификат разрешения на въезд (COE).