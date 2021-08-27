Фатьянову вызвали на допрос по новому делу по Навальному

Экс-глава штаба Навального* в Петербурге Ирина Фатьянова сообщила в социальных сетях, что отправилась на допрос по делу в отношении Алексея Навального. Она уточнила, что проходит свидетельницей по делу по ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний). Фатьянова считает, что таким образом ее пытаются напугать после ее выдвижения в депутаты Законодательного собрания Петербурга:

"В разных городах уже многих вызывали, вот подошла и моя очередь. Очевидно — засветились перед выборами, пытаются запугать. Но, как вы знаете, у меня один ответ: Я не боюсь. И вы не бойтесь".

Ранее в эфире телеканала "Дождь" Фатьянова сообщила, что повестку получила еще в начале недели.

Напомним, ранее 26 августа у сторонницы Навального провели обыски. Затем Фатьянову повезли на допрос. Мероприятия проходили по делу о перекрытии дорог на акциях протеста зимой 2021 года.