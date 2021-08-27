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Новости 11:54

Фатьянову вызвали на допрос по новому делу по Навальному

фото ЗакС политика Фатьянову вызвали на допрос по новому делу по Навальному

Экс-глава штаба Навального* в Петербурге Ирина Фатьянова сообщила в социальных сетях, что отправилась на допрос по делу в отношении Алексея Навального. Она уточнила, что проходит свидетельницей по делу по ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний). Фатьянова считает, что таким образом ее пытаются напугать после ее выдвижения в депутаты Законодательного собрания Петербурга:

"В разных городах уже многих вызывали, вот подошла и моя очередь. Очевидно – засветились перед выборами, пытаются запугать. Но, как вы знаете, у меня один ответ: я не боюсь. И вы не бойтесь". 

Ранее в эфире телеканала "Дождь"** Фатьянова сообщила, что повестку получила еще в начале недели. 

Напомним, ранее 26 августа у сторонницы Навального провели обыски. Затем Фатьянову повезли на допрос. Мероприятия проходили по делу о перекрытии дорог на акциях протеста зимой 2021 года. 

 

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России. 

** Минюст 20 августа включил телеканал "Дождь" в список СМИ, выполняющих функцию иноагента.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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