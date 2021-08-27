Вторую часть фонарей Марсова поля демонтировали ради реставрации

Восемь исторических фонарей, бывших характерной приметой Марсова поля, увезли на ремонтные работы, передает пресс-служба КГИОП. Это вторая их партия, другие восемь фонарей, чье состояние было еще хуже, отправились на реставрацию весной прошлого года.

"Эти фонари-путешественники, изначально созданные для Благовещенского моста, в 30-е годы XX века очень удачно вписались в композицию мемориала на Марсовом поле. Сейчас они продолжили свое путешествие, на этот раз реставрационное – в мастерскую и обратно", - приводится комментарий главы комитета Сергея Макарова.

Долгое время начать приводить в порядок находящиеся в неудовлетворительном состоянии фонари мешало их отсутствие на чьем-либо балансе: де-юре они никому не принадлежали. Только в 2017 году их закрепили за ГБУ "Ленсвет". Авторство проекта, по которому выполнены фонари, до сих пор в точности не установлено. Существует мнение, что декоративную составляющую разработал Огюст Монферран.

фото: kgiop.spb.gov.ru