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Новости 12:57

Макаров: Ждановой самой надо было уйти в отставку

фото ЗакС политика Макаров: Ждановой самой надо было уйти в отставку

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, будет ли городской парламент обжаловать решение суда, который сохранил полномочия члена Горизбиркома за Мариной Ждановой, солидаризировался с другими депутатами. 

- Я поддерживаю своих коллег, которые в один голос подчеркнули, что Ждановой нужно было срочно самой уходить в отставку, - заявил Макаров. - Чем быстрее, тем лучше. Вот эти безумные, бестолковые решения. Их не должно быть, особенно в таком городе, как Санкт-Петербург. Потому что грубое, беспардонное вмешательство в выборы приведёт к политической турбулентности. Кто-то это по недомыслию делает, а, я подозреваю, кто-то и специально. 

По словам спикера, у избирательных комиссий значительная роль в задаче недопущения турбулентности. 

- По тому же 17 округу по [подписям в поддержку кандидата от "Новых людей" Ольги] Герасиной есть заключение экспертного центра ГУВД, подписанное офицерами полиции. А они (Горизбирком - ЗакС.ру) берут и принимают решение, которое не укладывается в рамки. Это что? - возмутился Макаров. 

Примерно за полчаса до этого председатель ЗакСа с парламентской трибуны заявил, что Герасину зарегистрировали "по беспределу". Отметим, ее соперником на выборах в ЗакС по округу № 17 будет ближайший сторонник Макарова, председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок.

Напомним, 18 августа на заседании ЗакСа депутат от "Единой России" Андрей Васильев с голоса внес законопроект о досрочном прекращении обязанностей члена Горизбиркома Марины Ждановой. Конкретные причины такого решения он не озвучил, мотивировка в документе отсутствовала. Большинство депутатов проголосовали за постановление и установили, что до 25 августа принимают заявки на освободившееся место – определить нового члена ГИК планировали 27 августа. Жданова и Горизбирком подали иски об оспаривании документа. Суд встал на их сторону и 25 августа отменил постановление парламента. 

Сергей Еремеев


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