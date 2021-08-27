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Новости 13:03

Петербургские единороссы проведут конференцию 3 сентября

фото ЗакС политика Петербургские единороссы проведут конференцию 3 сентября

Отделение "Единой России" в Петербурге назначило третий этап своей конференции на 3 сентября. Об этом руководитель петербургских единороссов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сообщил на брифинге 27 августа. 

По его словам, на конференции будут, в частности, обсуждать программу партии. В ней планируют учесть наказы избирателей, уточнил Макаров. 

- Вы видите даже по нашим сегодняшним проектам постановлений о законодательных инициативах, что мы уже реализуем те наказы, которые получили. В общей сложности, поступило около 2 млн таких наказов и тысячи здесь, в Санкт-Петербурге, - сказал Макаров. 

Напомним, первые два этапа конференции "Единой России" состоялись летом. На них подвели итоги внутрипартийных праймериз и выдвинули кандидатов в депутаты Госдумы и ЗакСа.

Сергей Еремеев / фото: flickr.com


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