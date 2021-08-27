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"Мы не согласны с формулировкой "преследование": Песков — о требовании СМИ прекратить давление на независимую журналистику

фото ЗакС политика "Мы не согласны с формулировкой "преследование": Песков — о требовании СМИ прекратить давление на независимую журналистику

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с формулировкой "преследование" в обращении журналистов ряда независимых СМИ к властям, но согласился с тем, что оно заслуживает внимания, передает "Коммерсантъ".

Песков подтвердил, что в Кремле "видели это обращение" и сочли его "достаточно эмоциональным".

"Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений известного закона. Мы считаем, что это не совсем верная риторика, но, по сути, это обращение заслуживает внимания", — прокомментировал Песков.

По его мнению, закон о СМИ-иноагентах в России должен быть, поскольку "происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы". 

"В этих целях часто используются и НКО, и журналисты, и СМИ. Этот закон должен быть, и он будет", — полагает Песков. 

Он назвал "другим делом" то, что журналистам "кажется несовершенным правоприменение, некоторые положения закона". "Это то, что должно конструктивно обсуждаться", — считает представитель Кремля. По его мнению, сначала должно идти обсуждение "внутри самого цеха", а потом — на уровне законодателей и представителей исполнительной власти.

27 августа редакции ряда российских изданий опубликовали заявление на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить кампанию по давлению на независимую журналистику в России. Они указали на необходимость прекратить вносить СМИ и журналистов в реестр иноагентов, призвали расследовать случаи избиения сотрудников изданий и преследования после митингов, а также прекратить уголовное дело в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова.


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