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Заксобрание Петербурга проведет заседание за восемь дней до выборов

фото ЗакС политика Заксобрание Петербурга проведет заседание за восемь дней до выборов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга продолжат весеннюю сессию в сентябре. При этом парламент принял документ о переносе следующего заседания на четверг, 9 сентября. 

1 сентября ЗакС заседать не будет, а через неделю соберётся в четверг. В пресс-службе городского парламента ЗАКС.Ру объяснили, что на среду попало 8 сентября, День начала блокады Ленинграда. 

Недоумение по поводу затянувшейся сессии парламента высказал беспартийный депутат Михаил Амосов. Он заявил, что столь длинная сессия у ЗакСа впервые в его 30-летней истории: 

- Надо уже успокоиться. Будет другой состав Законодательного собрания, кто в него попадёт – неизвестно. Давайте вообще прекратим заседать. Я считаю, что это правильно, это соответствует традиции. 

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил на это, что депутаты продолжают заниматься важной работой на территориях. 

Напомним, 17 сентября начнутся единые дни голосования. Петербуржцы выберут новый созыв ЗакСа, а также депутатов Госдумы.

Сергей Еремеев


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