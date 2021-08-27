Депутат-коммунист из Бурятии потребовал признать ЕР экстремистской организацией

На дебатах в рамках региональной предвыборной кампании в парламент Бурятии депутат от КПРФ Баир Цыренов, претендующий на продление своих полномочий, заявил о необходимости признать партию "Единая Россия" экстремистской организацией и, соответственно, запретить ее деятельность. Его дискуссию с оппонентами транслировал телеканал "Россия 24".

"Потому что „Единая Россия" за собой оставляет не меньшие руины, чем другие запрещенные террористические организации. „Единая Россия" подарила нам пенсионную реформу. У нас больше половины мужчин не доживают до пенсионного возраста. Республика Бурятия в пандемию показала самую высокую смертность в России", - обосновал политик в эфире свою позицию.

В единственном одномандатном округе по всей республике Цыренову от "ЕдРа" противостоят, в частности, региональный министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов и стилист Сергей Зверев.