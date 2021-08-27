Миронов призвал распространить разовые выплаты на пожарных

Назначенные президентом единовременные выплаты пенсионерам (10 тысяч рублей) и военным (15 тысяч рублей) на фоне масштабных лесных пожаров нынешним летом, по мнению лидера справедливороссов Сергея Миронова, было бы правильно распространить и на пожарных. По сведениям политика, огонь уничтожил более 17 млн гектаров лесов за летние месяцы, а специалисты тушили его в высшей степени отважно.

"Казну это явно не обременит. В сравнении с численностью военнослужащих и правоохранителей речь идет о небольшой группе людей, достойными того, чтобы их отметило государство", - цитирует депутата Госдумы его пресс-служба.

Ранее сам президент Владимир Путин счел беспрецедентным масштаб лесных пожаров 2021 года, от которых в наибольшей степени пострадала Сибирь.