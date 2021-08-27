Вишневский выступил в поддержку Шлосберга с трибуны ЗакСа

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский на заседании Заксобрания Петербурга 27 августа высказался в поддержку своего однопартийца Льва Шлосберга, которого накануне сняли и с думских, и с региональных выборов.

- Не могу не сказать о том, как вчера безобразно поступили со Львом Шлосбергом, моим другом из Пскова, человеком, который всю жизнь был абсолютно законопослушным. Его отстранили от выборов якобы за причастность к экстремизму, - сказал Вишневский.

По его словам, непричастность Шлосберга к экстремистам очевидна даже главе ЦИК Элле Памфиловой. В то же время некоторые другие кандидаты не стесняются публиковать совместные фотографии с представителями признанного в России террористическим и запрещенного движения "Талибан", заметил Вишневский.

Вероятно, он имел в виду представителя "Родины" Максима Шугалея, который, находясь в Афганистане, опубликовал совместный снимок с официальным представителем Исламского Эмирата Афганистан Забихуллой Муджахидом. Накануне на это обратили внимание в Telegram-канале партии "Яблоко".

- Ни малейших неприятностей нет у кандидатов в депутаты разных уровней, которые выкладывают фотографии с пока еще запрещенным решением Верховного суда "Талибаном". Они абсолютно уверены, что им ничего не будет. У них все хорошо, а те, кто участвуют в мирных акциях, они, оказывается, причастны к экстремизму, и им участвовать в выборах нельзя, - удивился Вишневский.

Также депутат в своем выступлении успел высказаться о недопустимости попадания парламента под контроль городской администрации. Он назвал это "путем в абсолютный тупик".

Сергей Еремеев